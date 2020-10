El Shaarawy, buone notizie per la nazionale di Mancini: il tampone di controllo è negativo (Di martedì 13 ottobre 2020) Dietofront. Arriva una buona notizia in casa azzurra: il tampone di controllo fatto da Stephan El Shaarawy è negativo. El Shaarawy, buone notizie per la nazionale di Mancini: il tampone di controllo è ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Dietofront. Arriva una buona notizia in casa azzurra: ildifatto da Stephan El. Elper ladi: ildiè ...

infoitsport : Italia, buone notizie per El Shaarawy: negativo al secondo tampone - calciomercatoit : ????#Italia, buone notizie per #ElShaarawy: negativo il secondo tampone! - BreakingItalyNe : RT @leggoit: El Shaarawy, buone notizie per la nazionale di Mancini: il tampone di controllo è negativo - leggoit : El Shaarawy, buone notizie per la nazionale di Mancini: il tampone di controllo è negativo - MomentiCalcio : #Nazionaleitaliana, buone notizie per #ElShaarawy: negativo al test di controllo -