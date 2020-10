Edilizia: dal 29/10 al via Giornate italiane Calcestruzzo, Ponte San Giorgio esempio virtuoso (2) (Di martedì 13 ottobre 2020) (Adnkronos) - Da questo punto di vista, prosegue Barbieri, "il convegno inaugurale del Gic, che si sta affermando anno dopo anno come appuntamento di eccezionale centralità e che Piacenza è orgogliosa di poter ospitare, è indubbiamente un momento di confronto importante per affrontare, sulla scorta del positivo esempio della ricostruzione del Ponte di Genova, un tema di così rilevante strategicità". All'incontro interverranno, tra gli altri: Nicola Meistro, direttore Webuild, Andrea Bolondi, presidente Atecap e vicepresidente Federbeton, Daniele Rossi, presidente Assoporti, Ivano Russo, direttore generale Confetra, Claudio Bassanetti, presidente Anepla, Luigi Merlo, presidente Federlogistica, Antonio Arienti, presidente di Aif. In attesa di conferma: Gabriele Buia, presidente Ance, Massimo Simonini, Ad Anas. Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) (Adnkronos) - Da questo punto di vista, prosegue Barbieri, "il convegno inaugurale del Gic, che si sta affermando anno dopo anno come appuntamento di eccezionale centralità e che Piacenza è orgogliosa di poter ospitare, è indubbiamente un momento di confronto importante per affrontare, sulla scorta del positivodella ricostruzione deldi Genova, un tema di così rilevante strategicità". All'incontro interverranno, tra gli altri: Nicola Meistro, direttore Webuild, Andrea Bolondi, presidente Atecap e vicepresidente Federbeton, Daniele Rossi, presidente Assoporti, Ivano Russo, direttore generale Confetra, Claudio Bassanetti, presidente Anepla, Luigi Merlo, presidente Federlogistica, Antonio Arienti, presidente di Aif. In attesa di conferma: Gabriele Buia, presidente Ance, Massimo Simonini, Ad Anas.

TV7Benevento : Edilizia: dal 29/10 al via Giornate italiane Calcestruzzo, Ponte San Giorgio esempio virtuoso (2)... - TV7Benevento : Edilizia: dal 29/10 al via Giornate italiane Calcestruzzo, Ponte San Giorgio esempio virtuoso... - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Edilizia scolastica, Morani: 'Dal Governo oltre 24 milioni alle Marche, 5,4 milioni per la provincia di Pesaro-Urbino' ht… - vivereurbino : Edilizia scolastica, Morani: 'Dal Governo oltre 24 milioni alle Marche, 5,4 milioni per la provincia di Pesaro-Urbi… - Beverari_M : @igolmar Su quello sono d'accordo, non devono essere la norma. Prima erano partiti in agricoltura poi erano tollera… -

Ultime Notizie dalla rete : Edilizia dal Edilizia: dal 29/10 al via Giornate italiane Calcestruzzo, Ponte San Giorgio esempio virtuoso (2) Il Tempo Superbonus 110%: il modello per comunicare sconto o cessione del credito

Dal 15 ottobre si può inviare la comunicazione alle Entrate ... per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, ...

Edilizia: dal 29/10 al via Giornate italiane Calcestruzzo, Ponte San Giorgio esempio virtuoso

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Infrastrutture in Italia, punto nevralgico di un sistema paese che, a partire dall'esempio virtuoso del nuovo Ponte San Giorgio di Genova, deve cogliere le opportunità che ...

Dal 15 ottobre si può inviare la comunicazione alle Entrate ... per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Infrastrutture in Italia, punto nevralgico di un sistema paese che, a partire dall'esempio virtuoso del nuovo Ponte San Giorgio di Genova, deve cogliere le opportunità che ...