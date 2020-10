Ecuador | i nativi denunciano il governo per crimini contro l’umanità

Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – In Ecuador la più grande organizzazione di rappresentanza dei popoli originari ha denunciato il governo del presidente Lenin Moreno per crimini contro l’umanità. Le violazioni contestate sarebbero avvenute durante la gestione delle proteste organizzate l’ottobre dell’anno scorso per protestare contro un decreto, poi abrogato, che eliminava i sussidi al carburante comportando l’aumento dei prezzi. In circa dieci giorni di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine morirono almeno dieci persone, mentre più di 1.300 rimasero ferite. Previous Next