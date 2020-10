Economia circolare, 4 webinar 'per mettere in circolo il cambiamento' (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Dalla formazione all'applicazione, dai principi dell'Economia circolare all'attuazione delle buone pratiche. Prosegue l'impegno di 'Metti in circolo il cambiamento', un progetto che mira ad educare la cittadinanza ad una maggiore responsabilità ambientale, con 'Makers for Circular economy', un ciclo di 4 webinar per promuovere la fabbricazione digitale legata all'Economia circolare. Dopo una prima fase di formazione e sensibilizzazione dedicata a diffondere e a far conoscere, soprattutto ai più giovani, gli effetti e i vantaggi derivanti dall'Economia circolare e l'avvio di percorsi formativi con tirocini professionali, ora il team del progetto, finanziato dall'Aics, passa ad un livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Dalla formazione all'applicazione, dai principi dell'all'attuazione delle buone pratiche. Prosegue l'impegno di 'Metti inil', un progetto che mira ad educare la cittadinanza ad una maggiore responsabilità ambientale, con 'Makers for Circular economy', un ciclo di 4per promuovere la fabbricazione digitale legata all'. Dopo una prima fase di formazione e sensibilizzazione dedicata a diffondere e a far conoscere, soprattutto ai più giovani, gli effetti e i vantaggi derivanti dall'e l'avvio di percorsi formativi con tirocini professionali, ora il team del progetto, finanziato dall'Aics, passa ad un livello ...

