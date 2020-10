Ecco le nuove restrizioni anti-covid: basta feste, balli e sport di contatto (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il Dpcm con le nuove restrizioni anti-covid. Le nuove misure hanno comunque una validità limitata nel tempo di soli 30 giorni. Confermato l'obbligo delle mascherine all'aperto, è arrivata la stretta per le feste private e la movida con orario di chiusura alle 24 per bar, ristoranti, gelaterie, e già dalle 21 viene proibita la consumazione in piedi per sciogliere gli assembramenti. «Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo». Consentita la «ristorazione con consegna a domicilio» e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il Dpcm con le. Lemisure hanno comunque una validità limitata nel tempo di soli 30 giorni. Confermato l'obbligo delle mascherine all'aperto, è arrivata la stretta per leprivate e la movida con orario di chiusura alle 24 per bar, ristor, gelaterie, e già dalle 21 viene proibita la consumazione in piedi per sciogliere gli assembramenti. «Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo». Consentita la «ristorazione con consegna a domicilio» e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nuove Conte firma il Dpcm: ristoranti chiusi alle 24, limiti alle cene a casa e alle cerimonie Il Sole 24 ORE Osservata la spaghettificazione di una stella da parte di un buco nero

Covid, Conte firma decreto nella notte: stop a gite e movida e niente didattica a distanza

E' la novità principale del nuovo dpcm firmato nella notte ... e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale. Ecco le principali novità, contenute nell'ultima ...

