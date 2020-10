È stato messo in pausa un altro vaccino contro il coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images)Un altro candidato vaccino per contenere la pandemia del coronavirus ha appena ricevuto lo stop temporaneo. Si tratta della vaccinazione sviluppata dall’azienda farmaceutica Johnson & Johnson, che ha appena deciso di sospendere la sperimentazione clinica, a causa della comparsa di una “malattia inspiegabile” in uno dei partecipanti allo studio. “Seguendo le nostre linee guida, la malattia del partecipante verrà riesaminata e valutata dal Consiglio indipendente di monitoraggio della sicurezza dei dati di Ensemble il nome dello studio, ndr e dai nostri medici interni”, ha affermato la società in una dichiarazione. “Gli eventi avversi, anche quelli gravi, sono una parte prevista di qualsiasi trial clinico, in particolare ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images)Uncandidatoper contenere la pandemia delha appena ricevuto lo stop temporaneo. Si tratta della vaccinazione sviluppata dall’azienda farmaceutica Johnson & Johnson, che ha appena deciso di sospendere la sperimentazione clinica, a causa della comparsa di una “malattia inspiegabile” in uno dei partecipanti allo studio. “Seguendo le nostre linee guida, la malattia del partecipante verrà riesaminata e valutata dal Consiglio indipendente di monitoraggio della sicurezza dei dati di Ensemble il nome dello studio, ndr e dai nostri medici interni”, ha affermato la società in una dichiarazione. “Gli eventi avversi, anche quelli gravi, sono una parte prevista di qualsiasi trial clinico, in particolare ...

