“E’ stata la mano di Dio” | continuano le riprese del nuovo film di Sorrentino

Napoli – Ha preso il via già da qualche settimana, sul set blindato, la nuova opera del regista premio Oscar Paolo Sorrentino che dopo vent'anni torna a girare nella sua Napoli. Il regista partenopeo è alle prese con i ciak del suo ultimo film dal titolo "E' stata la mano di Dio", dedicato alla sua infanzia e all'ex giocatore del Napoli, Diego Armando Maradona. Nel cast, tra gli altri, Toni Servillo, Luisa Ranieri e Massimiliano Gallo e Cristiana Dell'Anna. Oggi pomeriggio, per le riprese, a piazza Plebiscito è tornata la fermata del bus come negli anni Ottanta, periodo in cui la personale storia del regista partenopeo ha il suo svolgimento.

