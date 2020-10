È stata arrestata Cecilia Marogna, coinvolta nella grossa inchiesta sulle operazioni finanziarie della Segreteria di Stato della Santa Sede (Di martedì 13 ottobre 2020) La Guardia di Finanza ha arreStato a Milano Cecilia Marogna, coinvolta nella grossa inchiesta sulle operazioni finanziarie della Segreteria di Stato del Vaticano partita circa un anno fa e che tra le altre cose ha portato alle dimissioni del cardinale Leggi su ilpost (Di martedì 13 ottobre 2020) La Guardia di Finanza ha arrea Milanodidel Vaticano partita circa un anno fa e che tra le altre cose ha portato alle dimissioni del cardinale

Corriere : Arrestata Cecilia Marogna, la «dama del cardinale» Becciu - amnestyitalia : #BuoneNotizie Narges Mohammadi è stata rilasciata! Arrestata nel 2015, condannata a 10 anni per “fondazione di un g… - fanpage : È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli. Per lei… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ A Milano è stata arrestata la Dama del Cardinale #Becciu. Per oggetto di mandato d'arresto internazionale. Agenzia di #S… - Stellangy : RT @ilpost: È stata arrestata Cecilia Marogna, coinvolta nella grossa inchiesta sulle operazioni finanziarie della Segreteria di Stato dell… -

Ultime Notizie dalla rete : stata arrestata Becciu, Cecilia Marogna la dama del cardinale è stata arrestata dalla Guardia di Finanza Corriere della Sera Vaticano: arrestata Cecilia Marogna, la manager del cardinale Becciu

SASSARI. Cecilia Marogna, la manager sarda del cardinale Becciu, è stata arrestata a Milano dalla Guardia di Finanza, con un mandato di cattura internazionale emesso dall'Interpol. A darne notizia, ...

Vaticano, in manette Cecilia Marogna: la "dama" del cardinale Angelo Becciu

Un altro terremoto in Vaticano: è stata arrestata a Milano dalle Fiamme Gialle la manager del cardinale Angelo Becciu, Cecilia Marogna, in seguito a un ordine di cattura internazionale tramite ...

SASSARI. Cecilia Marogna, la manager sarda del cardinale Becciu, è stata arrestata a Milano dalla Guardia di Finanza, con un mandato di cattura internazionale emesso dall'Interpol. A darne notizia, ...Un altro terremoto in Vaticano: è stata arrestata a Milano dalle Fiamme Gialle la manager del cardinale Angelo Becciu, Cecilia Marogna, in seguito a un ordine di cattura internazionale tramite ...