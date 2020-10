E’ morto Vito Armato, uomo Lega ed ex Aeronautica Militare (Di martedì 13 ottobre 2020) Vito Armato si è spento: il 49enne di Marsala, ex candidato a sindaco nel 2015, era malato da tempo. Lutto nella Lega per l’ex sottoufficiale dell’Aeronautica Militare. Lutto in Italia: è morto Vito Armato, sottoufficiale dell’Aeronautica Militare ed ex dirigente della Lega. Nato il 26 febbraio 1971, era malato da tempo ma non si è … L'articolo E’ morto Vito Armato, uomo Lega ed ex Aeronautica Militare proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 13 ottobre 2020)si è spento: il 49enne di Marsala, ex candidato a sindaco nel 2015, era malato da tempo. Lutto nellaper l’ex sottoufficiale dell’. Lutto in Italia: è, sottoufficiale dell’ed ex dirigente della. Nato il 26 febbraio 1971, era malato da tempo ma non si è … L'articolo E’ed exproviene da .

Ultime Notizie dalla rete : morto Vito Marsala, è morto Vito Armato Tp24 E’ morto Vito Armato, dirigente della Lega di Marsala

E’ deceduto a Milano, dopo una malattia, Vito Armato. Nato il 26 Febbraio del 1971, sottoufficiale dell’Aeronautica Militare, era da poco andato in pensione. Armato era noto in città perchè organizzav ...

