“È Ligabue” Il cantante misterioso che bacia un uomo alla stazione | perché sul web da giorni si parla di lui Che ora rompe il silenzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sembra un caso di taratura nazionale: danon si fa chere del famosofotografatodi Milano mentreun altro. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha però coperto il volto dell’artista in questione. Capelli brizzolati, look da rocker e anelli alle dita hanno spinto più di qualcuno a pensare a Luciano Ligabue. Dopodiil cantautore 60enne ha assicurato nel corso di un evento che non è di certo lui l’interprete di cui siin queste ore. Non solo: Ligabue ha invitato tutti a prestare maggiore attenzione alle fake news, che potrebbero distruggere la vita delle persone. Proprio l’eroe di Campovolo ha smentito ...