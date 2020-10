Durante la pandemia non sono arrivati referti medici urgenti a malati di cancro (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Covid-19 ha avuto conseguenze sul sistema sanitario ed a livello di impatto sulla popolazione che solo con il tempo riusciremo ad identificare e delineare più chiaramente. Coronavirus e sistema sanitario Quello che sta emergendo ora è che non solo il covid-19 è un virus in grado di uccidere, ma che impatta anche sulla cura di altre patologie mortali, e lo fa sui grandi numeri. È il caso ad esempio dei malati di cancro: in Gran Bretagna è emerso da recenti studi che le diagnosi, le cure e le prognosi dei malati di cancro hanno avuto un pesante contraccolpo e spesso sono arrivate in ritardo (o non arrivate affatto) rendendo di fatto incurabili casi di malattia che in altre circostanze avrebbero potuto essere gestite in tempo. Il CRUK (Cancer Research UK) ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Covid-19 ha avuto conseguenze sul sistema sanitario ed a livello di impatto sulla popolazione che solo con il tempo riusciremo ad identificare e delineare più chiaramente. Coronavirus e sistema sanitario Quello che sta emergendo ora è che non solo il covid-19 è un virus in grado di uccidere, ma che impatta anche sulla cura di altre patologie mortali, e lo fa sui grandi numeri. È il caso ad esempio deidi: in Gran Bretagna è emerso da recenti studi che le diagnosi, le cure e le prognosi deidihanno avuto un pesante contraccolpo e spessoarrivate in ritardo (o non arrivate affatto) rendendo di fatto incurabili casi di malattia che in altre circostanze avrebbero potuto essere gestite in tempo. Il CRUK (Cancer Research UK) ha ...

AIRC_it : Sette malati di #cancro su 10 hanno avuto paura di recarsi in ospedale durante la fase più acuta della pandemia, un… - virginiaraggi : Il Nobel per la pace al World Food Programme è motivo di orgoglio per l'Italia e per Roma, sede del polo agroalimen… - WRicciardi : Follia italiana, mentre aspettiamo giovani medici per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale durante una pandem… - JacopoVergari : RT @LuissDataLab: Durante la Fase2 della pandemia @alexvespi ci introduce alla scienza delle predizioni che applicate allo studio del compo… - Think2it : Prendetevi tutto il tempo per navigarlo, ma intanto non perdetevi il nuovo pezzo di @lucadf sull'importanza delle i… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante pandemia Durante la pandemia della COVID-19, i becchini del Brasile affrontano un crescente pregiudizio Global Voices Online in Italiano Amazon oppure Ebay: ecco quale scegliere durante il Prime Day

Con l'arrivo del Prime Day Amazon sembrebbe aver superato definitivamente eBay. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Sigourney Weaver in “Call My Agent!” e al lavoro durante la pandemia

Prima della chiusura dei confini a causa della pandemia, Sigourney Weaver è stata in grado di recarsi a Parigi a gennaio per girare l’attesissimo episodio di “Call My Agent!”. La serie francese di ...

Con l'arrivo del Prime Day Amazon sembrebbe aver superato definitivamente eBay. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.Prima della chiusura dei confini a causa della pandemia, Sigourney Weaver è stata in grado di recarsi a Parigi a gennaio per girare l’attesissimo episodio di “Call My Agent!”. La serie francese di ...