Droga via chat e sms: 15 arresti nel nuovo gruppo di Villaricca

Tempo di lettura: 2 minuti

Villaricca (Na) – Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli stanno dando esecuzione a un ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 15 persone (di cui 14 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), di età compresa tra i 22 e i 62 anni, residenti in provincia di Napoli, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, svolte dai carabinieri della Stazione di Villaricca (Na), hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti degli indagati che sono risultati dediti abitualmente allo spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Villaricca (Na), Mugnano di Napoli (Na), Calvizzano (Na) e ...

