Dr. Death Joshua Jackson protagonista al posto di Jamie Dornan nella serie tv Peacock

(Di martedì 13 ottobre 2020) Joshua Jackson sostituisce Jamie Dornan in Dr. Death. Joshua Jackson prende il posto di Jamie Dornan come protagonista di Dr. Death, la miniserie di UCP per Peacock con Alec Baldwin e Christian Slater. Adattamento del podcast omonimo di Wondery, la miniserie è in fase di sviluppo dal 2018 ma solo nell'agosto del 2019 era stato scelto il trio di protagonisti. Lo scoppio della pandemia mentre si iniziava a preparare la produzione della miniserie, ha fatto ulteriormente slittare l'avvio della produzione e a quel punto Jamie Dornan non era più disponibile a causa di altri impegni.

imyvonneeee : JOSHUA DEATH COUNT: 10+ AHAHAHAHAHHAHA GRABE SHUA EXCITED PA NAMAN KASI SA GAMER SHUA AOSJJSJSJKS - jennifersterri1 : RT @AmorexleserieTV: #DrDeath: Joshua Jackson rimpiazzerà Jamie Dornan nella serie limita - jennifersterri1 : RT @Notiziedi_it: Joshua Jackson al posto di Jamie Dornan in Dr Death, il re di Cinquanta Sfumature lascia la serie - Notiziedi_it : Joshua Jackson al posto di Jamie Dornan in Dr Death, il re di Cinquanta Sfumature lascia la serie - SerieTvserie : “Dr. Death”: Joshua Jackson rimpiazzerà Jamie Dornan nella serie limita -

