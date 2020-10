Dpcm, stretta sulla movida: locali chiusi alle 24. Vietato consumare in piedi dopo le 21 (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuova stretta alla movida del Governo per tentare di mettere un freno alla recente impennata di contagi da Covid 19. Obbligo di chiusura alle 24 per ristoranti e bar e dalle 21 è Vietato consumare in piedi e sostare fuori dai locali. Questi alcuni dei punti cardine del nuovo Dcpm anti-Covid che il Governo ha … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovaalladel Governo per tentare di mettere un freno alla recente impennata di contagi da Covid 19. Obbligo di chiusura24 per ristoranti e bar e d21 èine sostare fuori dai. Questi alcuni dei punti cardine del nuovo Dcpm anti-Covid che il Governo ha … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Adnkronos : Firmato #Dpcm: stop a calcetto, feste e stretta su movida - FedericoSantori : Capisco la necessità di una stretta di fronte al rapido aumento dei contagi. Ma finché non si troverà, se esiste, u… - MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - LuinoNotizie : #Coronavirus, firmato il nuovo #Dpcm. Stretta su locali, feste e sport - lessio_fucili : RT @sole24ore: Non una norma la una 'forte raccomandazione' a limitare le feste oltre le sei persone. E poi ristoranti chiusi alle 24, stre… -