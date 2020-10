Dopo il bacio tra Dayane Mello e Adua, parla la mamma dell'attrice: "Temo per la sua salute" - (Di martedì 13 ottobre 2020) Francesca Galici Il bacio tra Adua Del Vesco e Dayane Mello ha creato chiacchiericcio nella casa ma ora la madre dell'attrice lancia l'allarme per sua figlia Il copione già visto sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia sembra essersi ripetuto nella casa del Grande Fratello. Il bacio tra Elisa De Panicis e Mila Suarez, che ha raccolto qualche flash e qualche articolo immediatamente la loro perfomance, è stato rapidamente dimenticato dalle cronache e così sarà anche per quello tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, concorrenti del Gf Vip che, forse per avere qualche minuto di visibilità durante la diretta, si sono scambiate un bacio, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Francesca Galici IltraDel Vesco eha creato chiacchiericcio nella casa ma ora la madrelancia l'allarme per sua figlia Il copione già visto sul red carpeta Mostra del cinema di Venezia sembra essersi ripetuto nella casa del Grande Fratello. Iltra Elisa De Panicis e Mila Suarez, che ha raccolto qualche flash e qualche articolo immediatamente la loro perfomance, è stato rapidamente dimenticato dalle cronache e così sarà anche per quello traDel Vesco e, concorrenti del Gf Vip che, forse per avere qualche minuto di visibilità durante la diretta, si sono scambiate un, ...

