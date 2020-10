Donald Trump è risultato negativo al test per il coronavirus e non è più contagioso, dice il suo medico (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al coronavirus in due test antigenici consecutivi fatti in giorni diversi, ha detto il suo medico ersonale Sean Conley. Dieci giorni dopo l’annuncio che aveva contratto il coronavirus, i test Leggi su ilpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Unitialin dueantigenici consecutivi fatti in giorni diversi, ha detto il suoersonale Sean Conley. Dieci giorni dopo l’annuncio che aveva contratto il, i

