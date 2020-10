Distanziamento sociale? Ecco cosa fanno questi anziani pugliesi. La foto ‘vola’ in tutta Italia (Di martedì 13 ottobre 2020) Aumentano i contagi da Coronavirus, arrivano nuove limitazioni e si diffonde sempre più l’insofferenza per tutte le disposizioni anti-Covid. Per fortuna, però, ci sono anche delle eccezioni, dei comportamenti virtuosi da prendere come esempio. In un momento in cui nascono gruppi “No mask”, contrari all’uso della mascherina e c’è addirittura chi parla di dittatura sanitaria, per non parlare di chi sospetta dell’efficacia del prossimo vaccino, fa quasi scalpore la notizia che arriva da Gravina in Puglia, provincia di Bari. Mentre molti hanno puntato i riflettori sui più giovani, considerati responsabili della diffusione del Covid nelle ultime settimane tramite assembramenti e movida, il sindaco di questa cittadina ha voluto immortalare alcuni anziani, divenuti dei protagonisti in positivo. Ebbene proprio da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Aumentano i contagi da Coronavirus, arrivano nuove limitazioni e si diffonde sempre più l’insofferenza per tutte le disposizioni anti-Covid. Per fortuna, però, ci sono anche delle eccezioni, dei comportamenti virtuosi da prendere come esempio. In un momento in cui nascono gruppi “No mask”, contrari all’uso della mascherina e c’è addirittura chi parla di dittatura sanitaria, per non parlare di chi sospetta dell’efficacia del prossimo vaccino, fa quasi scalpore la notizia che arriva da Gravina in Puglia, provincia di Bari. Mentre molti hanno puntato i riflettori sui più giovani, considerati responsabili della diffusione del Covid nelle ultime settimane tramite assembramenti e movida, il sindaco di questa cittadina ha voluto immortalare alcuni, divenuti dei protagonisti in positivo. Ebbene proprio da ...

virginiaraggi : Vanno avanti i controlli della Polizia Locale per la sicurezza in città. Durante questo week end, le pattuglie in p… - M5S_Europa : Con @immuni_app riusciamo a monitorare in modo più efficace la diffusione del #COVID19. Indossiamo la mascherina, m… - fanpage : Il sindacato UGL di Polizia Locale manifesterà sabato in piazza contro l’uso delle mascherine e il distanziamento s… - Mari24210 : @RepubblicaTv @repubblica Pullman, aerei, treni, ecc. lì non si controlla, lì non conta il distanziamento sociale,… - willydontorun : RT @pierpi13: @Danireport @fanpage ci son tre stronzate da fare !1) mascherina 2) distanziamento sociale 3) lavarsi spesso mani con gel san… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento sociale Lockdown e distanziamento sociale hanno ridotto la mobilità, soprattutto delle donne Il Secolo XIX Turismo in sicurezza, il Principato di Monaco si presenta a Palermo

Ed è in totale sicurezza che è stato anche organizzato l'evento esclusivo di Villa Chiaramonte Bordonaro, dove l'attenzione alle norme vigenti e il distanziamento sociale non hanno impedito ...

Uruguay: Banca mondiale, pil in calo del 4 per cento nel 2020

Secondo la Bm finora "il distanziamento sociale volontario e le misure di prevenzione sono state efficaci nel controllare la pandemia, ma il paese non ha potuto evitare la sua prima recessione dal ...

Ed è in totale sicurezza che è stato anche organizzato l'evento esclusivo di Villa Chiaramonte Bordonaro, dove l'attenzione alle norme vigenti e il distanziamento sociale non hanno impedito ...Secondo la Bm finora "il distanziamento sociale volontario e le misure di prevenzione sono state efficaci nel controllare la pandemia, ma il paese non ha potuto evitare la sua prima recessione dal ...