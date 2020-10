Disney Company annuncia una nuova organizzazione aziendale (Di martedì 13 ottobre 2020) Disney Company ha rivelato quale sarà il modello della sua nuova struttura aziendale proposto a fronte di un tumultuoso 2020. Secondo quanto prospettato nel nuovo assetto, maggiore attenzione sarà rivolta allo sviluppo e alla produzione di contenuti originali per i servizi di streaming della società e per le piattaforme legacy. La distribuzione e la commercializzazione saranno centralizzate in un’unica unità globale chiamata Media and Entertainment Distribution. A guidare il nuovo reparto ci sarà Kareem Daniel, un veterano dell’azienda da 14 anni ed ex presidente dei prodotti di consumo, dei giochi e dell’editoria. Netflix e Disney+: leader dell’intrattenimento streaming in Italia Disney Cmpany punta tutto sullo streaming ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020)ha rivelato quale sarà il modello della suastrutturaproposto a fronte di un tumultuoso 2020. Secondo quanto prospettato nel nuovo assetto, maggiore attenzione sarà rivolta allo sviluppo e alla produzione di contenuti originali per i servizi di streaming della società e per le piattaforme legacy. La distribuzione e la commercializzazione saranno centralizzate in un’unica unità globale chiamata Media and Entertainment Distribution. A guidare il nuovo reparto ci sarà Kareem Daniel, un veterano dell’azienda da 14 anni ed ex presidente dei prodotti di consumo, dei giochi e dell’editoria. Netflix e+: leader dell’intrattenimento streaming in ItaliaCmpany punta tutto sullo streaming ...

