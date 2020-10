Diritti tv, Lotito: “Astensione sul voto? Abbiamo sbagliato il metodo” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Astensione sul voto? Non mi sono astenuto perchè contro Cvc, ma Abbiamo sbagliato il metodo“. Queste le dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito al termine dell’assemblea della Lega Serie A. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Astensione sul? Non mi sono astenuto perchè contro Cvc, mail metodo“. Queste le dichiarazioni del presidente della Lazio Claudioal termine dell’assemblea della Lega Serie A.

L'assemblea di Lega Serie A, presieduta da Paolo Dal Pino, ha scelto oggi l'offerta di Cvc, Advent e Fsi per rilevare una quota (10 per cento) della Newco dei diritti tv. A votare a favore sono stati ...

Alla fine la Lega Serie A è arrivata ad una decisione storica affidando la gestione dei propri diritti televisivi a una media company la cui governance sarà di fatto condivisa con i fondi di private e ...

