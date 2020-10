Diritti TV Champions League 2021, i quattro broadcaster rimasti in gara (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono state aperte questa mattina le buste dei broadcaster che hanno presentato la propria offerta per l’acquisizione dei Diritti TV Champions League validi per il triennio 2021/24. Oltre a Sky e Mediaset, come anticipato alla vigilia, concorrono da quest’anno anche Amazon e Dazn. Chi invece ha rinunciato a presentare una qualsivoglia proposta è la Rai, decisione che ha già avuto modo di scatenare numerose polemiche in rete tra gli utenti. Champions League 2021/24, per i Diritti televisivi è sfida tra passato, presente e futuro Se si esclude la Rai, a sorpresa tiratasi fuori dalla contesa, i quattro protagonisti per l’assegnazione dei Diritti televisivi del prossimo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono state aperte questa mattina le buste deiche hanno presentato la propria offerta per l’acquisizione deiTVvalidi per il triennio/24. Oltre a Sky e Mediaset, come anticipato alla vigilia, concorrono da quest’anno anche Amazon e Dazn. Chi invece ha rinunciato a presentare una qualsivoglia proposta è la Rai, decisione che ha già avuto modo di scatenare numerose polemiche in rete tra gli utenti./24, per itelevisivi è sfida tra passato, presente e futuro Se si esclude la Rai, a sorpresa tiratasi fuori dalla contesa, iprotagonisti per l’assegnazione deitelevisivi del prossimo ...

MarcoBellinazzo : Diritti tv Champions 2021/24: dopo apertura buste in pole per gli slot di martedì e mercoledì con migliori match c'… - Fiorentina_ole : RT @MarcoBellinazzo: Diritti tv Champions 2021/24: dopo apertura buste in pole per gli slot di martedì e mercoledì con migliori match c'è A… - _enz29 : RT @MarcoBellinazzo: Diritti tv Champions 2021/24: dopo apertura buste in pole per gli slot di martedì e mercoledì con migliori match c'è A… - SPalermo91 : RT @MarcoBellinazzo: Diritti tv Champions 2021/24: dopo apertura buste in pole per gli slot di martedì e mercoledì con migliori match c'è A… - bieIsismo : RT @MarcoBellinazzo: Diritti tv Champions 2021/24: dopo apertura buste in pole per gli slot di martedì e mercoledì con migliori match c'è A… -