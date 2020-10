Diodato non sarà a Eurovision Song Contest 2021 come rappresentante dell’Italia (Di martedì 13 ottobre 2020) Diodato non sarà a Eurovision Song Contest 2021 per rappresentare l’Italia. A confermarlo è il regolamento del Festival di Sanremo appena pubblicato. come di consueto, sarà il vincitore dell’ultima edizione della kermesse a partecipare a ESC, senza che vi sia la possibilità di una corsia preferenziale per il vincitore 2020. Il cantautore pugliese ha conquistato un posto a Eurovision con la vittoria in Fai Rumore, ottenuta a seguito della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. L’edizione 2020 del festival continentale è stata annullata per emergenza sanitaria, ma Diodato ha fatto sentire la sua voce attraverso l’esibizione speciale all’Arena di Verona, nella quale ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020)non sarà aper rappresentare l’Italia. A confermarlo è il regolamento del Festival di Sanremo appena pubblicato.di consueto, sarà il vincitore dell’ultima edizione della kermesse a partecipare a ESC, senza che vi sia la possibilità di una corsia preferenziale per il vincitore 2020. Il cantautore pugliese ha conquistato un posto acon la vittoria in Fai Rumore, ottenuta a seguito della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. L’edizione 2020 del festival continentale è stata annullata per emergenza sanitaria, maha fatto sentire la sua voce attraverso l’esibizione speciale all’Arena di Verona, nella quale ha ...

12 ott 2020 - Nessun diritto di precedenza: il cantautore, che avrebbe dovuto partecipare quest'anno di diritto alla manifestazione, potrà tornare in gara ad una sola condizione.

