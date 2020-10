D’Inca | spero in ricandidatura Raggi | svolto buon lavoro

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Virginiaa Roma ha fatto finora un ottimo, mi auguro possa ripresentarsi l’anno prossimo alle elezioni. Ci saranno moltissimi comuni che andranno al voto, mi auguro si possa fare un accordo allargato con le forze di maggioranza per andare compatti. In questo momento Vito Crimi e’ alper trovare le migliori soluzioni”. Cosi’ Federico D’Inca’, ministro per i Rapporti con il Parlamento, intervenuto a Sky Tg24.