Diletta Leotta | il vestito nero manda in tilt i fan La giornalista | “Cene romane”

Leggi su golssip

(Di martedì 13 ottobre 2020) Abito, gambe accavallate e sguardo rivolto verso l'obiettivo. Nel suo ultimo scatto condiviso sui social,appare come sempre bellissima. Approfittando delal sosta per le nazionali, lasi rilassa in quel di Roma. "Cene romane".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGS3DqrFgzW/?hl=it", ilini fan. La: “Cene romane” Golssip.