“Di sto c***”. Fedez ‘sbrocca’ contro Eleonora Daniele. Proprio non ci sta (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata di “Storie italiane” Eleonora Daniele ha parlato di Chiara Ferragni e del documentario mandato in onda su Rai Due con l’intervista di Simona Ventura all’imprenditrice. “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?”, si è domandata la conduttrice di Storie Italiane tirando in ballo il coronavirus e attaccando la moglie di Fedez. In sua difesa è intervenuta Simona Ventura: “Lei è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando ancora non conoscevamo il nemico che stavamo combattendo”. Ma la Daniele ha ribattuto ancora: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata di “Storie italiane”ha parlato di Chiara Ferragni e del documentario mandato in onda su Rai Due con l’intervista di Simona Ventura all’imprenditrice. “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?”, si è domandata la conduttrice di Storie Italiane tirando in ballo il coronavirus e attaccando la moglie di. In sua difesa è intervenuta Simona Ventura: “Lei è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando ancora non conoscevamo il nemico che stavamo combattendo”. Ma laha ribattuto ancora: ...

