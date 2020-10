“Di nuovo?!”. I soliti ignoti, il programma salta ancora. Il pubblico di Amadeus sul piede di guerra. Cosa sta succedendo (Di martedì 13 ottobre 2020) Niente da fare per Amadeus, bistrattato ultimamente sui suoi canali. Per chi non lo sapesse anche domani, 14 ottobre, com’è avvenuto mercoledì scorso, la messa in onda di soliti ignoti salterà a causa di una modifica del palinsesto dell’access prime time di Rai1 e della prima serata. Dopo i nuovi appuntamenti di Ulisse, con Alberto Angela, trasmessi di recente, la settimana scorsa Rai1 ha iniziato a dare spazio allo sport nella serata del mercoledì, motivo per il quale soliti ignoti di Amadeus non va in onda poiché le partite iniziano già alle 20.30, quindi subito dopo la fine dell’edizione delle 20.00 del TG1. Come sapete, al posto di soliti ignoti-Il ritorno di Amadeus (che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Niente da fare per, bistrattato ultimamente sui suoi canali. Per chi non lo sapesse anche domani, 14 ottobre, com’è avvenuto mercoledì scorso, la messa in onda disalterà a causa di una modifica del palinsesto dell’access prime time di Rai1 e della prima serata. Dopo i nuovi appuntamenti di Ulisse, con Alberto Angela, trasmessi di recente, la settimana scorsa Rai1 ha iniziato a dare spazio allo sport nella serata del mercoledì, motivo per il qualedinon va in onda poiché le partite iniziano già alle 20.30, quindi subito dopo la fine dell’edizione delle 20.00 del TG1. Come sapete, al posto di-Il ritorno di(che ...

