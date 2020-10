Di Meo, Rai2 sospende Seconda linea (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Rai2 ha deciso di sospendere per il momento Seconda linea", lo spazio informativo della prima serata del giovedì condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. E' il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "ha deciso dire per il momento", lo spazio informativo della prima serata del giovedì condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. E' il ...

ROMA, 13 OTT - "Rai2 ha deciso di sospendere per il momento Seconda linea", lo spazio informativo della prima serata del giovedì condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. E' il direttore di ...

Chiara Ferragni senza maschere si racconta a Simona Ventura

Potrebbe esserci un futuro televisivo per Chiara Ferragni? «Appartiene a un mondo che al momento ha confini abbastanza lontani dalla tv generalista - commenta Di Meo -. Il passaggio a un ruolo tv, mi ...

