"Devi uscire!". GF Vip, eliminazione choc al termine della diretta. Nessuno se lo aspettava (Di martedì 13 ottobre 2020) È successo di tutto durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 5: i concorrenti hanno vissuto varie emozioni nel corso della serata. La serata è iniziata con una proposta per Myriam Catania. In queste settimane l'attrice ha dimostrato di sentire il bisogno di tornare a casa da suo figlio e dal suo compagno. Più volte ha espresso questa volontà e ha invogliato i coinquilini, settimana scorsa, a votarla. Questa sera, Signorini l'ha messa di fronte a una scelta: attendere la decisione dei telespettatori e mettere da parte. Questa sua intenzione di andare a casa oppure lasciare di propria spontaneità il gioco. Dopo qualche minuto di riflession, Myriam ha deciso di aspettare il risultato del televoto. Subito dopo, si è accesa la lite in casa tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Durante la precedente puntata, le ...

Michela45497997 : RT @GarzilloClaudia: Matilde devi uscire da questa casa #GFVIP - GarzilloClaudia : Matilde devi uscire da questa casa #GFVIP - bettyboop2427 : Grande Guenda! ???? ridicola invece Matilde che può essere sua madre e ragiona come una ragazzina senza personalità!… - Frengkent : Zelletta vai in nomination che devi uscire con numeri peggiori di come uscì Zequila #gfvip - _snixx_ : Mamma mia Zelletta alla prima nomination devi uscire con le orecchie basse, muto e con il 100% #gfvip #GFVIP5 -

