Detenzione di armi e spaccio | operazione della Finanza di Salerno VIDEO

maxworkout : RT @PierluigiBattis: 'Ricordo che le forze dell'ordine possono accedere al domicilio solo se c'è sospetto di detenzione illecita di armi o… - SaggioYogurt : RT @PierluigiBattis: 'Ricordo che le forze dell'ordine possono accedere al domicilio solo se c'è sospetto di detenzione illecita di armi o… - patripatty5 : RT @PierluigiBattis: 'Ricordo che le forze dell'ordine possono accedere al domicilio solo se c'è sospetto di detenzione illecita di armi o… - LuigiColline : RT @PierluigiBattis: 'Ricordo che le forze dell'ordine possono accedere al domicilio solo se c'è sospetto di detenzione illecita di armi o… - arminio567 : RT @PierluigiBattis: 'Ricordo che le forze dell'ordine possono accedere al domicilio solo se c'è sospetto di detenzione illecita di armi o… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione armi

anteprima24.it

Le persone arrestate sono indagate per associazione per delinquere finalizzata alla programmazione e preparazione di delitti di natura predatoria ...Ieri ad Assemini, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione e cessione di sostanza stupefacente un 19enne che, nonostante la giovane età, ha precedenti denunce a caric ...