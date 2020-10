Denis Godeas nella storia: due reti in tutte le categorie. “E’ il mio lavoro, ma con la mia Triestina ho fatto gol d’amore” (Di martedì 13 ottobre 2020) Denis Godeas ha segnato anche domenica scorsa. Sotto la pioggia di Aquileia la sua Triestina Victory, campionato di Prima Categoria, ha perso ma lui non ha mancato l’appuntamento con il gol. Ora è l’unico calciatore ad aver realizzato più di una rete in tutte le categorie del calcio italiano. Antonio Martorella e Marcello Diomedi sono stati in passato altrettanto bravi, hanno timbrato il cartellino in tutti i tornei. Godeas almeno due gol dalla Terza Categoria alla Serie A. Come è stata questa rincorsa al record? Dopo il campionato in Lega Pro Seconda Divisione con il Venezia, sono tornato nei Dilettanti, segnando in D con la mia Triestina e poi in Eccellenza con il Monfalcone. Un amico mi ha fatto notare che avrei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020)ha segnato anche domenica scorsa. Sotto la pioggia di Aquileia la suaVictory, campionato di Prima Categoria, ha perso ma lui non ha mancato l’appuntamento con il gol. Ora è l’unico calciatore ad aver realizzato più di una rete inledel calcio italiano. Antonio Martorella e Marcello Diomedi sono stati in passato altrettanto bravi, hanno timbrato il cartellino in tutti i tornei.almeno due gol dalla Terza Categoria alla Serie A. Come è stata questa rincorsa al record? Dopo il campionato in Lega Pro Seconda Divisione con il Venezia, sono tornato nei Dilettanti, segnando in D con la miae poi in Eccellenza con il Monfalcone. Un amico mi hanotare che avrei ...

Domenica 4 ottobre, campionato di Prima Categoria friulana: Triestina Victory-Mariano termina 2-2 e nel tabellino dei marcatori, nella squadra locale, c’è Denis Godeas. Un gol apparentemente come un a ...

Denis Godeas, l'uomo dei record nella storia del calcio italiano

Record storico per il bomber di Cormons a segno in tutte le categorie dalla A alla III con due gol europei in Europa League e preliminari di Champions.

