"Delazione? Non lo ho mai detto". In che mani siamo: la tragicomica figuraccia di Speranza da Giovanni Floris (Di martedì 13 ottobre 2020) In che mani siamo? Lo spiega per filo e per segno Roberto Speranza, il ministro della Salute, ospite d'onore di Giovanni Floris a DiMartedì, prima intervista nella puntata in onda su La7 martedì 13 ottobre. Il tema del colloquio è ovviamente il coronavirus, con la curva del contagio e i dati relativi a vittime e ricoveri che tornano a fare tanta, troppa, paura. Ma si parla ovviamente anche dell'ultimo dpcm e della controversa "raccomandazione" sulle feste in casa con un massimo di sei persone. Una "raccomandazione" su cui si era espresso proprio Speranza, domenica sera, a Che tempo che fa di Fabio Fazio, invitando gli italiani alla Delazione contro i vicini. Già, il ministro aveva usato la parola "Delazione". Punto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) In che? Lo spiega per filo e per segno Roberto, il ministro della Salute, ospite d'onore dia DiMartedì, prima intervista nella puntata in onda su La7 martedì 13 ottobre. Il tema del colloquio è ovviamente il coronavirus, con la curva del contagio e i dati relativi a vittime e ricoveri che tornano a fare tanta, troppa, paura. Ma si parla ovviamente anche dell'ultimo dpcm e della controversa "raccomandazione" sulle feste in casa con un massimo di sei persone. Una "raccomandazione" su cui si era espresso proprio, domenica sera, a Che tempo che fa di Fabio Fazio, invitando gli italiani allacontro i vicini. Già, il ministro aveva usato la parola "". Punto ...

Libero_official : #Mattarella avrebbe fatto notare al governo l'inattuabilità delle limitazioni nelle case private. E ancora, sia il… - LukeYellow46 : RT @valy_s: #COVID19 #Speranza “Nessuno ha mai parlato di delazione. La curva non si piega con misure securitarie” (Ah no?!? E i droni non… - alebeckhusky : RT @marcosalvati: Nei paesi anglosassoni ogni cittadino ha il dovere civile della delazione nel caso un vicino o conoscente non rispettasse… - matteo_1093 : RT @valy_s: #COVID19 #Speranza “Nessuno ha mai parlato di delazione. La curva non si piega con misure securitarie” (Ah no?!? E i droni non… - Alien1it : @GuidoCrosetto @Giacinto_Bruno Una persona perbene quando ha una posizione di potere non istiga alla delazione per… -