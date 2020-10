De Vrij | «Derby Inter Milan? Prima penso all’Italia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Stefan de, difensore dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampadel match di Nations League contro l’Italia Stefan de, difensore dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampadel match di Nations League contro l’Italia. IMPRESSIONI – «Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana con poco tempo per allenarsi, gruppo base è rimasto uguale, stiamo lavorando, cercando di migliorarci. Ad Amsterdam l’Italia ha vinto meritatamente, però questa è un’altra partita, sicuramente non sarà la stessa. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde, si vede la mano dell’allenatore, sarà una partita tosta e bella». ITALIA – «Cerchiamo sempre di essere ottimisti, di trovare il lato positivo. ...