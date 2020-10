De Silvestri: “Non sono il cocco di Mihajlovic. Bologna? Un club super organizzato” (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzo De Silvestri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del calciatore del Bologna: “Mi infastidisce il fatto che io passi per il “cocco” di Mihajlovic. Fra noi c’è un rapporto di cui vado orgoglioso. E’ difficile che un allenatore e un calciatore si ritrovino quattro volte in carriera, ma per due volte è venuto lui dove ero io, quindi siamo 2-2. Al Torino ho passato anni belli, ma quando ho saputo che mi voleva davvero il Bologna di Sinisa, ho fatto di tutto per raggiungerlo. Col suo atteggiamento contro la malattia ci ha fatto riflettere sulla vita. Il Bologna è un club super organizzato. Futuro? Intanto voglio superare le 400 presenze ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzo Deha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del calciatore del: “Mi infastidisce il fatto che io passi per il “” di. Fra noi c’è un rapporto di cui vado orgoglioso. E’ difficile che un allenatore e un calciatore si ritrovino quattro volte in carriera, ma per due volte è venuto lui dove ero io, quindi siamo 2-2. Al Torino ho passato anni belli, ma quando ho saputo che mi voleva davvero ildi Sinisa, ho fatto di tutto per raggiungerlo. Col suo atteggiamento contro la malattia ci ha fatto riflettere sulla vita. Ilè unorganizzato. Futuro? Intanto voglioare le 400 presenze ...

ScrivoArte : RT @giuseppesfrego2: l’illusione di competere col tempo e non c’è letteratura che ci sappia raccontare i numeri da soli non riescono a spie… - 1000Cuori : ?????| @l_desilvestri: 'Abbiamo qualità, faremo bene. Scetticismo dei tifosi? Non l'ho sentito. Su Siniša...' ????… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #DeSilvestri: 'È un #Bologna ad alta qualità. #Mihajlovic? Non sono il suo pupillo...' - sportli26181512 : De Silvestri: 'È un Bologna ad alta qualità. Mihajlovic? Non sono il suo pupillo...': De Silvestri: 'È un Bologna a… - Gazzetta_it : #DeSilvestri: 'È un #Bologna ad alta qualità. #Mihajlovic? Non sono il suo pupillo...' -

Ultime Notizie dalla rete : Silvestri “Non Raffaella Silvestri, da Masterpiece all'editoria - IO donna IO donna