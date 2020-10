Dario Fo | il giullare che derideva il potere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020)Fo – photo credits: webFo, autore e attore teatrale, regista, scenografo, pittore, scrittore, attivista politico, moriva il 13 ottobre 2016 Beffardo e fedele a se stesso fino alla fine dei suoi giorni, quando scatena le polemiche paragonando il Movimento politico 5 Stelle a quello partigiano di liberazione. Geniale quando reinventa la lingua dei giullari medievali, il grammelot, per raccontare storie assemblando parole e suoni vari al posto di usare frasi di senso compiuto, un espediente usato nel teatro di altri tempi che lui rielabora con il talento di un linguista navigato e che trova il suo apice in Mistero Buffo del 1969.Fo – photo credits: webTalento poliedrico e passione per la politica Vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 1997, “perché dileggiando i potenti, ...