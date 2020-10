Dalle elezioni di Cipro nord dipende il futuro dell’isola e del Mediterraneo 

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ledi domenica nella Repubblica turca di(Trnc) si sono concluse con un testa a testa tra il presidente uscente, Mustafa Akinci, e il premier Ersin Tatar: il primo ha ottenuto il 29,84 per cento delle preferenze, il secondo il 32,35. Il ballottaggio è adesso atteso per il 18 ottobre e il risultato delle urne avrà un impatto decisivo suldi tutta l’isola.– come spiegato da Linkiesta in una puntata della serie Oltre l’Europa – è divisa in due dal 1974, anno in cui la Turchia occupò militarmente la partedell’isola in risposta a un colpo di Stato greco. Negli anni si sono succeduti diversi colloqui di pace organizzatiNazioni Unite e miranti a riunificare il territorio cipriota, ma i ...