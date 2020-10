Dalla Francia: “Balotelli tentato dal Saint-Étienne, no del giocatore” (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri in collegamento con il GFVip con il fratello Enock, Mario Balotelli ha assicurato di firmare con un nuovo club “tra qualche settimana”. Eppure, stando a quanto riporta L’Equipe, una possibilità concreta per il trasferimento di Supermario si è già verificata nelle ultime settimane. Secondo il quotidiano, l’ex Inter attualmente svincolato, dopo le esperienze con Nizza e Marsiglia, sarebbe stato contattato dal Saint Etienne. Se il ritorno in Ligue 1 non si è concretizzato però è per lo scarso interesse dello stesso Balotelli. Sono giorni decisivi per il suo futuro, Supermario aspetta la giusta offerta. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri in collegamento con il GFVip con il fratello Enock, Mario Balotelli ha assicurato di firmare con un nuovo club “tra qualche settimana”. Eppure, stando a quanto riporta L’Equipe, una possibilità concreta per il trasferimento di Supermario si è già verificata nelle ultime settimane. Secondo il quotidiano, l’ex Inter attualmente svincolato, dopo le esperienze con Nizza e Marsiglia, sarebbe stato contattato dalEtienne. Se il ritorno in Ligue 1 non si è concretizzato però è per lo scarso interesse dello stesso Balotelli. Sono giorni decisivi per il suo futuro, Supermario aspetta la giusta offerta.

forumJuventus : [FR] France Football - La Juve era vicina ad Aouar, ma Bernardeschi ha fatto saltare tutto ?? - WWE_Ufficiale : Direttamente dalla Francia, arrivano anche le CONGRATULAZIONI dei colleghi @PhilippeChereau @CAgiusILD per i 20 ann… - sportface2016 : L'Equipe: il #SaintEtienne ci ha provato per #Balotelli - oscar31914934 : alla ministra lamorgese risulta che a oggi a chi proviene dalla francia a Ventimiglia e..penso in altri valichi non… - davideinno85 : RT @forumJuventus: [FR] France Football - La Juve era vicina ad Aouar, ma Bernardeschi ha fatto saltare tutto ?? -