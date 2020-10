Dal pizzo alla riffa per la festa di Sant'Anna, commercianti denunciano: 20 fermi al Borgo (Di martedì 13 ottobre 2020) VIDEO - La tattica dei boss del Borgo: 'Fatti un tatuaggio con Falcone e Borsellino e risolvi i problemi' 13 ottobre 2020 Si occupavano dello spaccio di droga, riscuotevano il pizzo e i soldi della '... Leggi su palermotoday (Di martedì 13 ottobre 2020) VIDEO - La tattica dei boss del: 'Fatti un tatuaggio con Falcone e Borsellino e risolvi i problemi' 13 ottobre 2020 Si occupavano dello spaccio di droga, riscuotevano ile i soldi della '...

AuraZacchi : RT @Asiablog_it: #13OTTOBRE 1815 Gioacchino Murat, re di Napoli dal 1808 al maggio 1815, che tra le altre cose legalizzò, per la 1° volta… - ldelnegro2 : RT @Asiablog_it: #13OTTOBRE 1815 Gioacchino Murat, re di Napoli dal 1808 al maggio 1815, che tra le altre cose legalizzò, per la 1° volta… - dpmarc61 : @EleLe08 Io non ce l'ho da quando sono separato e cioè dal 2006...ma lo Stato mi fa pagare comunque il pizzo e non… - Mbyk019285 : RT @Asiablog_it: #13OTTOBRE 1815 Gioacchino Murat, re di Napoli dal 1808 al maggio 1815, che tra le altre cose legalizzò, per la 1° volta… - BrunoFerr1970 : RT @Asiablog_it: #13OTTOBRE 1815 Gioacchino Murat, re di Napoli dal 1808 al maggio 1815, che tra le altre cose legalizzò, per la 1° volta… -