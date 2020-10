Dal Governo 20 milioni di euro per le scuole della Provincia di Salerno (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Ministro dell’Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, ha siglato il decreto di assegnazione dei fondi destinati all’edilizia scolastica delle scuole superiori della Provincia di Salerno. Sono stati destinati agli istituti secondari superiori più di 20 milioni di euro. “Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – per questa assegnazione molto importante, che sarà gestita dalla Provincia di Salerno, d’intesa con le comunità scolastiche e le istituzioni territoriali. Questa dotazione economica ci permetterà di realizzare un piano di ammodernamento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Ministro dell’Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, ha siglato il decreto di assegnazione dei fondi destinati all’edilizia scolastica dellesuperioridi. Sono stati destinati agli istituti secondari superiori più di 20di. “Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il Presidentedi, Michele Strianese – per questa assegnazione molto importante, che sarà gestita dalladi, d’intesa con le comunità scolastiche e le istituzioni territoriali. Questa dotazione economica ci permetterà di realizzare un piano di ammodernamento ...

