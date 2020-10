Da un’ondata di maltempo all’altra: nuova PERTURBAZIONE in arrivo (Di martedì 13 ottobre 2020) L’avvio di settimana ha visto meteo perturbato su parte dell’Italia e soprattutto all’insegna del clima freddo per il periodo, con temperature precipitate al di sotto della media. Piogge e temporali hanno colpito le regioni centro-meridionali, anche con spruzzate di neve sulle cime più alte dell’Appennino. Il maltempo più intenso si è accanito sull’estremo Sud Italia, laddove le entranti correnti più fredde si sono scontrate con l’aria ben più calda preesistente. Ampie schiarite si sono invece affermate sul Nord Italia, dove il meteo avverso si era avuto domenica. Ora la situazione è in evoluzione molto rapida, con il vortice di bassa pressione a carattere freddo scivolato verso i Balcani. L’Italia gode così di una relativa pausa di meteo più soleggiato, anche ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) L’avvio di settimana ha visto meteo perturbato su parte dell’Italia e soprattutto all’insegna del clima freddo per il periodo, con temperature precipitate al di sotto della media. Piogge e temporali hanno colpito le regioni centro-meridionali, anche con spruzzate di neve sulle cime più alte dell’Appennino. Ilpiù intenso si è accanito sull’estremo Sud Italia, laddove le entranti correnti più fredde si sono scontrate con l’aria ben più calda preesistente. Ampie schiarite si sono invece affermate sul Nord Italia, dove il meteo avverso si era avuto domenica. Ora la situazione è in evoluzione molto rapida, con il vortice di bassa pressione a carattere freddo scivolato verso i Balcani. L’Italia gode così di una relativa pausa di meteo più soleggiato, anche ...

