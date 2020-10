Da Balotelli e Borini a Mandzukic, quante occasioni a costo zero: ecco gli svincolati di lusso (Di martedì 13 ottobre 2020) Una settimana fa il gong.La sessione estiva di calciomercato si è conclusa, ma i club italiani possono ancora ingaggiare gli svincolati fino al 31 marzo 2021. Sono diversi i calciatori al momento senza contratto, tanti i nomi illustri. Tra questi, spiccano i nomi di Mario Balotelli e Mario Mandzukic. E c'è anche chi - ricorda 'La Gazzetta dello Sport' - ha deciso di risolvere in anticipo il contratto per aprirsi un'opportunità. Stiamo parlando di Asamoah, che ha lasciato l’Inter con un anno di anticipo in attesa di una nuova avventura. Ma non solo; tra i giocatori alla ricerca di una nuova squadra vi sono anche il brasiliano Romulo, reduce dall'esperienza a Brescia, Borini dopo l'addio al Verona, Bertolacci e Imbula.Di seguito, una lista di svincolati.Asamoah (ultima squadra: ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Una settimana fa il gong.La sessione estiva di calciomercato si è conclusa, ma i club italiani possono ancora ingaggiare glifino al 31 marzo 2021. Sono diversi i calciatori al momento senza contratto, tanti i nomi illustri. Tra questi, spiccano i nomi di Marioe Mario. E c'è anche chi - ricorda 'La Gazzetta dello Sport' - ha deciso di risolvere in anticipo il contratto per aprirsi un'opportunità. Stiamo parlando di Asamoah, che ha lasciato l’Inter con un anno di anticipo in attesa di una nuova avventura. Ma non solo; tra i giocatori alla ricerca di una nuova squadra vi sono anche il brasiliano Romulo, reduce dall'esperienza a Brescia,dopo l'addio al Verona, Bertolacci e Imbula.Di seguito, una lista di.Asamoah (ultima squadra: ...

