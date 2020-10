Cutrone | “Vittoria del gruppo E’ stata una settimana durissima”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 13 ottobre 2020) L’autore della rete del 2-0 dell’Italia under 21, Patrick, a fine gara ai microfoni di Rai Sport ha commentato la partita. Queste le sue parole: “Vittoria importantissima. Abbiamo passato unada incubo, non ci siamo allenati, non ci vedevamo nemmeno tra compagni, solo per fare i tamponi. E’una cosa assurda, davvero difficile. E’ la vittoria di tutti oggi, i ragazzi che si sono allenati a Coverciano ci hanno dato una grande mano. Siamo orgogliosi di questo successo e io felice per aver dato una mano a questocon un gol importante. Abbiamo avuto uno spirito da vera famiglia, uniti nella sofferenza. Il gol un messaggio per Iachini? Io devo solo lavorare e farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa”. Fonte Foto: Twitter Vivo ...