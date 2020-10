“Cuore di mamma”. Martina Colombari, ecco oggi il figlio Achille Costacurta ormai grande (Di martedì 13 ottobre 2020) Martina Colombari normalmente tende a far vedere pochi aspetti della sua vita privata sui social network. Nelle ultime ore la showgirl ha però fatto un’eccezione ed ha mostrato pubblicamente suo figlio su Instagram. Ha presentato in maniera ufficiale Achille, che oggi ha 16 anni. L’adolescente è nato dalla relazione della donna con il marito Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan. Lui è nato infatti ad ottobre 2004, quindi ha compiuto da poco gli anni. Bellissimo lo scatto scelto. Martina si è infatti immortalata insieme ad Achille e tutti non hanno non potuto notare un dettaglio importante. Il ragazzo è praticamente identico alla sua mamma. Hanno lo stesso colore degli occhi e anche labbra molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020)normalmente tende a far vedere pochi aspetti della sua vita privata sui social network. Nelle ultime ore la showgirl ha però fatto un’eccezione ed ha mostrato pubblicamente suosu Instagram. Ha presentato in maniera ufficiale, cheha 16 anni. L’adolescente è nato dalla relazione della donna con il marito Alessandro, ex calciatore del Milan. Lui è nato infatti ad ottobre 2004, quindi ha compiuto da poco gli anni. Bellissimo lo scatto scelto.si è infatti immortalata insieme ade tutti non hanno non potuto notare un dettaglio importante. Il ragazzo è praticamente identico alla sua mamma. Hanno lo stesso colore degli occhi e anche labbra molto ...

