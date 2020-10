Cuneo, versa ansiolitici nel cappuccino della collega per mantenere il posto: condannata a 4 anni (Di martedì 13 ottobre 2020) Una macchinazione durata nove mesi e attuata ogni mattina nei minimi dettagli. Una dipendente di una compagnia assicurativa di Bra, nel Cuneese, è stata condannata in primo grado a quattro anni per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020) Una macchinazione durata nove mesi e attuata ogni mattina nei minimi dettagli. Una dipendente di una compagnia assicurativa di Bra, nel Cuneese, è statain primo grado a quattroper ...

GramsciAG : RT @LucillaMasini: Cuneo. Versa per un anno gli ansiolitici nel cappuccino della collega per prenderle il posto: condannata. Adesso prender… - LucillaMasini : Cuneo. Versa per un anno gli ansiolitici nel cappuccino della collega per prenderle il posto: condannata. Adesso pr… -