Cristiano Ronaldo positivo | “l’Asl di Napoli comunica che la gara contro la Juve si giocherà domenica” | le reazioni

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ancheè risultatoal Coronavirus. La conferma è arrivata da parte della Federazione portoghese. Il calciatore si trova in isolamento ed è asintomatico, salterà sicuramente la sfida di domani per la Nations Leaguela Svezia. Si tratta di una brutta notizia anche per lantus, i bianconeri saranno chiamati da tante partite a distanza ravvicinata: Crotone, Dinamo Kiev, Verona, Barcellona e Spezia nel giro di 15 giorni, prima di un altro turno di Champions League. Dopo la notizia si è scatenato anche il web, sono arrivate tantissimesui social. Molte anche ironiche: “L’Asl diche la partitalantus ...

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante porghese della Juventus è asintomatico e già in isolamento come prevede il protocollo in questi casi. La comunicazione arriva ...LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Dopo le indiscrezioni della stampa locale – esito incerto nel primo test e nuovo tampone per il giocatore, ...