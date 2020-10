Cristiano Ronaldo positivo al Covid. Ieri sera la foto della cena con i compagni del Portogallo (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ di poco più di un’ora la notizia della positività al Covid-19 del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Il giocatore, come ammesso dalla federcalcio portoghese, è asintomatico e in isolamento. Federazione che ha immediatamente sottoposto ad una seduta di tamponi e test tutto il gruppo squadra del Portogallo, visto che sono 3 i positivi totali in rosa e che Ieri sera, proprio Cristiano Ronaldo, aveva postato una foto su Instagram di una cena della squadra. cena che rischia di essere un vero e proprio focolaio. Intento, secondo quanto riporta il Correio da Manhã, la prima ad essere informata della ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ di poco più di un’ora la notiziapositività al-19 del fuoriclasse portoghese. Il giocatore, come ammesso dalla federcalcio portoghese, è asintomatico e in isolamento. Federazione che ha immediatamente sottoposto ad una seduta di tamponi e test tutto il gruppo squadra del, visto che sono 3 i positivi totali in rosa e che, proprio, aveva postato unasu Instagram di unasquadra.che rischia di essere un vero e proprio focolaio. Intento, secondo quanto riporta il Correio da Manhã, la prima ad essere informata...

