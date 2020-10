Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus Le sue condizoni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020)al. Il campione portoghese è risultatoal Covid 19 dopo un test effettuato con il Portogallo in vista della sfida di mercoledì di Nations League contro la Svezia. Lo annuncia la federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L’attaccante della Juve è in isolamento ed è asintomatico. Il calciatore avrebbe dovuto giocare la sfida contro la Svezia valevole per la Nations League ed è risultatoal tampone. Già nella serata di ieriaveva effettuato il test che aveva dato un esito anomalo. Ora è in isolamento. “A seguito del caso, i restanti giocatori hanno subito nuovi test questo martedì ...