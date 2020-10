Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus | l’attaccante salterà la partita Portogallo-Svezia

Leggi su urbanpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Domani sera alle 20.45 si giocherà latravalida per la Nations League. Ildovrà fare a meno di, poiché risultatoal. L’attaccante della Juventus al momento è in isolamento e sembra essere totalmente asintomatico. La notizia è stata data dalla Federcalcio portoghese, a poche ore dallacon la. Una vera e propria doccia fredda sia per la Nazionale Portoghese che per la Juventus. Il calciatore solo poche ore fa aveva postato una foto sul suo profilo Instagram con i suoi compagni di squadra nella quale sorrideva felice all’obiettivo, ancora ignaro del risultato del tampone. Il covid-19 ...