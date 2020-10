Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: a rischio la sfida contro Messi in Champions (Di martedì 13 ottobre 2020) Juve Barcellona: Cristiano Ronaldo a rischio per il big match di Champions. Il portoghese è risultato positivo al Coronavirus La notizia della positività di Cristiano Ronaldo (asintomatico e in isolamento) ha mandato in agitazione molti tifosi della Juventus che hanno immediatamente volto lo sguardo al calendario della squadra bianconera. L’asso portoghese salterà sicuramente i prossimi impegni con Crotone e Dinamo Kiev (10 giorni di isolamento), anche l’impegno col Verona è fortemente a rischio. Attenzione pure e soprattutto all’imminente partita col Barcellona, in programma il 28 ottobre. Il Protocollo UEFA spiega che il placet per tornare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Juve Barcellona:per il big match di. Il portoghese è risultatoalLa notizia della positività di(asintomatico e in isolamento) ha mandato in agitazione molti tifosi della Juventus che hanno immediatamente volto lo sguardo al calendario della squadra bianconera. L’asso portoghese salterà sicuramente i prossimi impegni con Crotone e Dinamo Kiev (10 giorni di isolamento), anche l’impegno col Verona è fortemente a. Attenzione pure e soprattutto all’imminente partita col Barcellona, in programma il 28 ottobre. Il Protocollo UEFA spiega che il placet per tornare ...

