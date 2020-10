Crescita, il Fmi migliora le stime dell’Italia per il 2020: -10,6%. Il governo prevede un -9%. “Recessione meno profonda, ripresa più lenta” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’economia è attesa contrarsi quest’anno del 10,6 per cento, in miglioramento di 2,2 punti percentuali rispetto al -12,8% previsto in giugno: il Fondo monetario internazionale migliora le stime per l’Italia per il 2020. Il governo nella Nadef prevede però un calo del Pil del 9% quest’anno e anche Bankitalia ha previsto un -9,5% in commissioni Bilancio di Camera e Senato. L’agenzia di rating Standard &Poor’s a fine settembre ha migliorato la stima 2020 a -8,9%, risultando perfino più ottimista del governo. Nel World Economic Outlook del Fmi invece, la recessione dell’Italia è prevista comunque sopra il 10 per cento e anche la ripresa nel 2021 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) L’economia è attesa contrarsi quest’anno del 10,6 per cento, inmento di 2,2 punti percentuali rispetto al -12,8% previsto in giugno: il Fondo monetario internazionaleleper l’Italia per il. Ilnella Nadefperò un calo del Pil del 9% quest’anno e anche Bankitalia ha previsto un -9,5% in commissioni Bilancio di Camera e Senato. L’agenzia di rating Standard &Poor’s a fine settembre hato la stimaa -8,9%, risultando perfino più ottimista del. Nel World Economic Outlook del Fmi invece, la recessione dell’Italia è prevista comunque sopra il 10 per cento e anche lanel 2021 ...

