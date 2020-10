CR7 positivo, Camavinga ha ricevuto la sua maglia: “Non la laverò” (FOTO) (Di martedì 13 ottobre 2020) L’0rgoglio di giocare a soli 18 anni con la maglia della Nazionale maggiore e la soddisfazione di scambiare la maglia con Cristiano Ronaldo. Ma la serata da sogno di Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes, rischia di trasformarsi in una beffa. Il fuoriclasse portoghese è infatti risultato positivo al coronavirus e l’intenzione del classe 2002 di tenere la maglia come una reliquia (“Non la laverò”, ha confessato sui social) sembra essere davvero una cattiva idea. Camavinga got Cristiano Ronaldo’s shirt last night. “I don’t wash it.” pic.twitter.com/Q5L8ztzAtw — TC. (@totalcristiano) October 12, 2020 Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) L’0rgoglio di giocare a soli 18 anni con ladella Nazionale maggiore e la soddisfazione di scambiare lacon Cristiano Ronaldo. Ma la serata da sogno di Eduardo, centrocampista del Rennes, rischia di trasformarsi in una beffa. Il fuoriclasse portoghese è infatti risultatoal coronavirus e l’intenzione del classe 2002 di tenere lacome una reliquia (“Non la laverò”, ha confessato sui social) sembra essere davvero una cattiva idea.got Cristiano Ronaldo’s shirt last night. “I don’t wash it.” pic.twitter.com/Q5L8ztzAtw — TC. (@totalcristiano) October 12, 2020

