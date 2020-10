Covid19, la provincia di Salerno sfiora i mille positivi (FOTO) (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDiminuiscono oggi i dati relativi ai casi positivi registrati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl in provincia di Salerno. Il totale ammonta a 13 casi così suddivisi : 2 a Battipaglia, 2 a Salerno, 2 a Cava de’ Tirreni, 2 a Eboli, 2 a Baronissi, 1 a Oliveto Citra, 1 a Contursi, 1 ad Agropoli. L’Asl ha anche diramato un quadro che mostra l’andamento epidemiologico su tutto il territorio provinciale dove sono attualmente 958 i casi positivi totali, su un totale di 2069 registrati dall’inizio della pandemia. A causa del coronavirus sono morte 71 persone. La maggior parte dei l’alati, il 75% è di sesso maschile. La provincia di Salerno è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDiminuiscono oggi i dati relativi ai casiregistrati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl indi. Il totale ammonta a 13 casi così suddivisi : 2 a Battipaglia, 2 a, 2 a Cava de’ Tirreni, 2 a Eboli, 2 a Baronissi, 1 a Oliveto Citra, 1 a Contursi, 1 ad Agropoli. L’Asl ha anche diramato un quadro che mostra l’andamento epidemiologico su tutto il territoriole dove sono attualmente 958 i casitotali, su un totale di 2069 registrati dall’inizio della pandemia. A causa del coronavirus sono morte 71 persone. La maggior parte dei l’alati, il 75% è di sesso maschile. Ladiè ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 provincia Coronavirus: 28 nuovi positivi tra Livorno e provincia, 480 in Toscana. Il bollettino di martedì 13 ottobre LivornoToday Asl tempi ridotti grazie alla prenotazione tramite QR code

Code e tempi di attesa si riducono ai drive-in della provincia di Latina. La Asl ha infatti introdotto il sistema di prenotazione (attraverso un QR code o digitando il link ...

Medici 118 esclusi dal bonus covid, la Asl: i fondi non spettano al personale in regime di convenzione

L'Aquila. La Asl replica ai medici del 118 esclusi dal bonus covid: i fondi non spettano al personale in regime di convenzione. "Da articoli di stampa", hanno spiegato dalla Asl, "si è appreso che i m ...

